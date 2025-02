Botafogo tenta Mosquera, do RB Bragantino, mas recebe recusa do clube paulista

O Botafogo tentou a contratação em definitivo do atacante Henry Mosquera, do Red Bull Bragantino, mas esbarrou no desejo do clube paulista, que recusou a proposta do Glorioso porque conta com o colombiano para temporada.

Ao final do ano, no entanto, existe a possibilidade de negociá-lo. Inicialmente, o Alvinegro tentou contratar Henry Mosquera por empréstimo, com opção de compra. A recusa aconteceu e o Botafogo tentou nova investida pela contratação em definitiva.

As conversas não passaram do estágio inicial e novamente foi recusada pela diretoria do time de Bragança Paulista. O atacante chegou ao Bragantino em 2023 e se destacou em uma partida contra o Flamengo, no Brasileirão daquele ano, quando marcou dois gols.

Mosquera sofreu uma lesão no joelho e ficou três meses afastado. Desde o retorno, tem alternado entre o time titular e o reserva. Na última temporada, participou de sete jogos, fez um gol e deu duas assistências.

O Botafogo queria Henry Mosquera por entender que o atleta pode ser uma opção para dar profundidade nas pontas do sistema ofensivo. O setor hoje tem Artur, Matheus Martins, Jeffinho (lesionado), além dos jovens Rafael Lobato e Yarlen como opções disponíveis.