Conmebol divulga data do sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025

A Conmebol anunciou para o dia 17 de março, uma segunda-feira, o sorteio dos grupos da Libertadores de 2025. Os brasileiros garantidos são Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Internacional, São Paulo e Fortaleza. Corinthians e Bahia precisarão encarar dois mata-matas da fase prévia para buscar uma vaga na fase de grupos.

A entidade ainda não divulgou os potes do sorteio, mas a divisão será baseada no ranking de 2024, cuja a pontuação foi anunciada no fim do ano passada. Com isso, é possível ter uma previsão dos potes baseado na lista publicada. Seguindo este modelo, quatro clubes brasileiros ficariam entre os cabeças de chave.

Confira os possíveis potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2025:

POSSÍVEIS POTES DO SORTEIO DA LIBERTADORES

POTE 1: Botafogo, River Plate, Palmeiras, Flamengo, Peñarol, São Paulo e Racing

POTE 2: Olimpia, LDU, Internacional, Libertad, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes e Bolívar

POTE 3: Atlético Nacional, Vélez Sarsfield, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Deportivo Táchira e Universidad de Chile

POTE 4: Carabobo, Atlético Bucaramanga, Central Córdoba, San Antonio Bulo Bulo e os quatro classificados da fase prévia (Bahia e Corinthians estariam neste pote)

O regulamento da Conmebol prevê que times do mesmo país não podem ser sorteados no mesmo grupo, com uma exceção: caso um deles venha da fase prévia. Portanto, Bahia e Corinthians, caso consigam a classificação, podem ser encaixados em chaves com algum dos demais brasileiros.

Veja as datas da Copa Conmebol Libertadores 2025:

• Primeira fase: 5 e 12 de fevereiro

• Segunda fase: 19 e 26 de fevereiro

• Terceira fase: 5 e 12 de março

• Sorteio da fase de grupos: 17 de março

• Fase de grupos: 2 de abril a 28 de maio

• Sorteio do mata-mata: 4 de junho (previsão)

• Oitavas de final: 13 e 20 de agosto

• Quartas de final: 17 e 24 de setembro

• Semifinais: 22 e 29 de outubro

• Final: 29 de novembro (previsão)