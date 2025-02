Vasco busca manter invencibilidade e aposta no retrospecto do técnico Carille em clássicos

Fábio Carille estreia em clássicos pelo Vasco na noite desta quarta-feira (05), diante do Fluminense, no Mané Garrincha, em Brasília. O treinador terá como trunfo o bom retrospecto em clássicos no futebol brasileiro para buscar um bom resultado e manter o cruzmaltino invicto no Campeonato Carioca.

Desde que iniciou sua carreira como treinador, em 2016, Carille soma 40 clássicos contra os principais times do mesmo estado. São 21 vitórias, nove empates e dez derrotas. O aproveitamento do técnico é de 60%.

Pelo Corinthians, ele disputou 31 partidas contra os três principais rivais locais, Palmeiras, Santos e São Paulo, em suas duas passagens pelo clube, entre 2016 e 2018 e depois em 2019. Foram 17 triunfos e um aproveitamento de 63,4%.

Já no Santos, Carille disputou nove clássicos contra os principais rivais paulistas. O aproveitamento caiu e ficou em 48,1%.

O duelo contra o Fluminense será o primeiro de um período do Vasco com três clássicos nas últimas quatro rodadas da Taça Guanabara. A equipe também terá pela frente o Sampaio Corrêa (10/02) e, em seguida, os clássicos com o Flamengo (15/02) e, fechando a primeira fase, o Botafogo (23/02).

O Vasco é o atual vice-líder do Campeonato Carioca, com 13 pontos, mesma pontuação do Volta Redonda, que está na liderança da tabela por ter uma vitória a mais na competição.