Fluminense enxuga elenco com saídas e vê espaço para mais duas contratações

O Fluminense reforçou o elenco, mas o maior reforço até o momento é a permanência do colombiano Jhon Arias. O meia-atacante renovou com o Tricolor nos últimos dias e é visto como o maior investimento do clube, segundo o presidente Mário Bittencourt.

Mário também declarou que a folha salarial do clube hoje é equivalente a do final de 2024. Isso mesmo após o Flu fechar com sete reforços para a temporada.

Entre os vários motivos para essa manutenção, estão os contratos que ocupavam boa parte do caixa tricolor. São os casos do lateral-esquerdo Marcelo e do zagueiro Felipe Melo. Outros nomes de peso se juntam nessa lista, como John Kennedy, Gabriel Pires e Terans.

É justamente esse alívio que permite o Fluminense buscar novos reforços. Como já havia previsto um aumento da folha salarial para 2025, o clube trabalha com a possibilidade de buscar mais dois nomes para o elenco. A tendência é que pelo menos um deles chegue com status de titular do Flu.

Neste momento, o Fluminense conta só com Isaque, de 17 anos, como meia de origem dentro do elenco. As lesões de Ganso e Renato Augusto preocupam internamente e o clube avalia se há a necessidade de reforços para o meio campo.

Há outros atletas que podem exercer a função, como o volante Lima ou o atacante Jhon Arias, que atuou mais recuado no clássico contra o Botafogo, na última quarta-feira (29).

Tais possibilidades não significam que o Fluminense obrigatoriamente fará uma contratação. Mas, sim, que o Tricolor está mapeando o mercado para saber se há uma oportunidade que se adeque aos desejos da diretoria e do técnico Mano Menezes.