Em duelo de invictos, Maricá e Vasco se enfrentam pelo topo da tabela do Carioca

Maricá FC e Vasco se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h em São Januário. O jogo é válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca e pode definir a liderança da competição. Vale ressaltar que o duelo envolve os dois últimos invictos do torneio.

No topo da tabela, o Maricá pode abrir vantagem e ganhar folga na luta por uma vaga na semifinal da competição. Ocupando a terceira colocação e em caso de vitória e tropeço do Volta Redonda diante da Portuguesa, o Vasco terminará como novo líder do Carioca. Este será o primeiro confronto entre os dois clubes na história.

Estreante na elite do Campeonato Carioca, o Maricá vem surpreendendo e acumulando bons resultados. O Tsunami teve bom desempenho contra os grandes até aqui. Vitória sobre o Botafogo, logo na estreia, e empate com o Fluminense. Em cinco jogos no estadual, o Maricá tem três vitórias e dois empates e soma 11 pontos na tabela. O clube não perde um jogo desde a semifinal da Série A2 do Carioca, no dia 4 de agosto do ano passado, para o Audax.

Maricá lidera o Campeonato Carioca com 11 pontos conquistados | Foto: Paulinne Carvalho/Maricá FC

O Maricá deve ter a seguinte formação para o jogo: Dida; Magno, Mizael Monteiro, Felipe Carvalho, João Victor; Ramon, Bezerro, Gutemberg, Walber; Denilson e Jefferson. Técnico: Reinaldo.

Depois da estreia do grupo principal na temporada, o Vasco do técnico Fábio Carille engatou duas vitórias consecutivas e subiu na tabela. Na última rodada, goleada de 4x1 sobre a Portuguesa. Com isso, o cruzmaltino entrou pela primeira vez no G-4 da competição. Antes, o Vasco utilizou uma equipe de jovens e acumulou três empates em três jogos. O clube soma 9 pontos e almeja a liderança do Carioca nesta noite.

Coutinho e Payet são as armas do Vasco para o duelo desta quarta (29) | Foto: Dikran Sahagian/Vasco

Para assumir a ponta da tabela, o Vasco deve ir a campo com: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho, Alex Teixeira e Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

A arbitragem será de Wallace Rogério Rufino de Lima, auxiliado por Daniel de Oliveira Alves Pereira e Wallace Müller Barros Santos. A cabine do VAR fica no comando de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.