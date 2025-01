Botafogo anuncia contratação do atacante Artur

O Botafogo anunciou, neste domingo (26), seu mais novo reforço para a temporada: o atacante Artur. Ex-Palmeiras, o atleta, de 26 anos, acertou com a diretoria alvinegra nos últimos - após as negociações entre o Gloriosos e o Zenit, da Rússia - e foi oficialmente anunciado pelo clube nesta tarde. A apresentação à imprensa deve acontecer nesta semana.

O contrato é válido até dezembro de 2029. Para contratar o jogador, a equipe carioca investiu cerca de 10 milhões de euros, o equivalente a R$ 61,9 milhões. Além do atacante, a negociação com o Zenit também terminou com outra contratação: a do volante Wendel, que só deve ser anunciado pela equipe no meio do ano.

Artur começou na base do Ceará, mas foi transferido ao Palmeiras ainda como juvenil. Por lá, ele estreou como profissional e foi emprestado ao Novorizontino, ao Londrina e ao Bahia antes de chegar ao Bragantino, onde teve maior destaque e marcou 38 gols. Ele ainda teve uma nova passagem pelo Palmeiras antes de partir para o futebol russo, de onde retorna nesta temporada.