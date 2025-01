Flamengo define relacionados para duelo contra o Volta Redonda

O Flamengo terá seus titulares para a próxima partida, no sábado (25), diante do Volta Redonda, no Mané Garrincha, em Brasília. O técnico Filipe Luís também estará no comando da equipe. Na manhã desta sexta (24), o clube encerrou a preparação e divulgou os relacionados para o duelo.

A ausência de Luiz Araújo é a principal surpresa da lista. O atacante ficará no Rio de Janeiro para fazer trabalhos individualizados para seguir o planejamento de controle de carga do departamento médico.

Confira a lista dos relacionados do Flamengo:

Goleiros: Léo Nannetti, Matheus Cunha, Rossi

Laterais: Wesley e Varela / Alex Sandro e Ayrton Lucas

Zagueiros: Cleiton, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira

Volantes: Allan, Evertton Araújo, Gerson e Pulgar

Meias: Alcaraz, Arrascaeta, De la Cruz, Matheus Gonçalves e Pablo Lúcio

Atacantes: Bruno Henrique, Juninho, Michael e Plata

Everton Cebolinha voltou as atividades com o grupo. Ele chegou a ter chances remotas de aparecer na lista dos relacionados, mas ele seguirá a recuperação de forma gradual em função do recondicionamento físico. A ideia é que ele esteja disponível para o confronto contra o Sampaio Corrêa.

Pablo, Carlinhos e Lorran, que já estrearam no Carioca, não foram relacionados também. O Flamengo cogita negociar os atletas e aguarda boas propostas para isso. Já Cleiton, viajará com a delegação e se juntará aos zagueiros Léo Ortiz, Léo Pereira e João Victor.