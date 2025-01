Vasco acelera conversas para renovação de contrato de Vegetti

O Vasco acelerou as conversas para estender o vínculo com o atacante Pablo Vegetti. O clube está ciente que há um grande número de jogadores no último ano de contrato e que precisa focar nas renovações de atletas neste ano.

O capitão e artilheiro vascaíno na última temporada é a prioridade da diretoria. Os contatos com o empresário do atleta, Hernán Bernardello, já começaram. A expectativa de ambas as partes é de que haja um avanço para um acordo nos próximos dias.

Vegetti com seu empresário, Hernán Bernardello, no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução/Redes Sociais

A principal pedida do argentino é uma valorização salarial. Com contrato com o Vasco até dezembro, Vegetti renovará automaticamente até dezembro de 2026 caso dispute 60% dos jogos do clube neste ano.

O presidente Pedrinho falou com a imprensa na semana passada sobre a renovação de contrato com Vegetti: "Estão em andamento. Todos esses jogadores que têm possibilidade de assinar pré-contrato no meio do ano já estamos conversando", resumiu.

Aos 36 anos, Vegetti vai para sua terceira temporada com a camisa do Vasco. Ele tem 33 gols e quatro assistências em 75 jogos pelo clube. No ano passado, ele foi o artilheiro da Copa do Brasil, com sete gols.

Recentemente o jogador foi oferecido ao Fluminense por empresários. O caso foi confirmado pelo presidente tricolor Mário Bittencourt. O empresário oficial do atleta, no entanto, negou que tivesse feito tal movimento.