Botafogo segue tentando a contratação de Bitello, do Dínamo Moscou

Nesta segunda-feira (13), o elenco do Dínamo Moscou se reapresentou. Porém, Bitello não esteve presente. O meia-atacante negocia com o Botafogo e por isso decidiu permanecer no Brasil, onde está desde a metade de dezembro.

O Glorioso e o staff do jogador seguem conversando para resolver as pendências na negociação e conseguir a liberação com o clube russo. Uma nova oferta deve ser apresentada em breve. O Dínamo, no entanto, faz jogo duro para liberar o atleta. Os russos já negaram as duas primeiras ofertas.

A decisão de não se reapresentar com o elenco aconteceu por conta do enrijecimento do Dínamo nas negociações. Em setembro de 2023, quando deixou do Grêmio para o Dínamo, houve preocupação com os confrontos entre Rússia e Ucrânia. Na época ficou acordado que, caso os conflitos não cessassem, haveria uma flexibilização do clube para uma transferência a outro clube.

A negociação, porém, ainda é considerada difícil porque Bitello é títular no Dínamo. O clube ocupa a quarta colocação do campeonato russo, quatro pontos atrás de Krasnodar e Zenit, primeiros colocados, e conta com o jogador de 25 anos para a temporada.

Bitello tem contrato com o Dínamo até a metade de 2028. Mas, a vontade do jogador de retornar ao Brasil tem sido um ponto importante na negociação, que pode ajudar em um desfecho positivo para o Botafogo.