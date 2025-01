Rony, do Palmeiras, recusa oferta do Fluminense

Rony recusa proposta do Fluminense e segue, por enquanto, no Palmeiras - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

O Fluminense recebeu uma resposta negativa do atacante Rony, do Palmeiras, na tarde desta terça-feira (07). O jogador recusou a oferta de trocar o clube paulista pelo tricolor carioca. Ele ainda pode deixar o Alviverde neste começo do ano, mas o destino não deve ser o Flu.

Os cariocas fizeram contato pelo camisa 10 do Palmeiras e receberam o aval dos paulistas para iniciar conversas. Mas, o staff do jogador recusou a possibilidade de fechar negócio neste momento da janela de transferências. O motivo seria a redução salarial necessária para atuar pelo Tricolor.

Outros clubes brasileiros, como Atlético-MG e Santos, também fizeram contato com Rony. Porém, os valores apresentados impediram o negócio de prosseguir. A possibilidade, neste momento, é que o atleta saia do Palmeiras para o exterior.

Para tirar Rony do Athletico-PR, em 2020, o Palmeiras investiu seis milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões, na cotação da época) para comprar 50% dos direitos econômicos do jogador.