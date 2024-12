Arena Bananal, em Maricá, será inaugurada nesta segunda-feira (30)

Na próxima segunda-feira (30/12), a Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, inaugura a Arena Bananal, que é um complexo esportivo com campo de futebol gramado em medidas oficiais, campo de grama sintética, quadra de areia, quadra de basquete 3x3, vestiários com banheiro, parquinho, área de convivência, quiosques e centro administrativo.

A programação começará a partir das 8h, com inauguração oficial às 11h, com uma partida de futebol feminino, no campo sintético, entre C.A. Bananal e Elite e logo após, um futebol confraternização entre as crianças. Às 9h, no campo oficial, terá uma preliminar entre a equipe sub-15 do projeto Maricá Esporte Competições e o C.A. Bananal. Às 10:30h, o campo será do Jogo das Estrelas, que contará com a participação de ex-jogadores como Jean, Donizete, Joílson e muito mais.

As equipes de vôlei de praia e basquete 3x3, do projeto Maricá Cidade Olímpica, farão apresentações nos respectivos espaços das modalidades. O novo equipamento esportivo fica localizado na Estrada de Ponta Negra, S/N, em frente à Escola Municipal Amanda Penã.

Serviço:

Data: 30/12/2024

Horário de funcionamento: a partir das 8h

Horário da inauguração: 11h

Local: Estrada de Ponta Negra, em frente à Escola Municipal Amanda Peña, no bairro do Bananal.