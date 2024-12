Vini Jr. é homenageado pela CBF após conquista de melhor jogador do mundo pela FIFA

A entrada do edifício da entidade exibe um banner gigante com a foto do atacante da Seleção Brasileira e o troféu que ganhou da Fifa - Foto: Reprodução - Joilson Marconne/CBF

A entrada do edifício da entidade exibe um banner gigante com a foto do atacante da Seleção Brasileira e o troféu que ganhou da Fifa - Foto: Reprodução - Joilson Marconne/CBF

Após Vini Jr. ser eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atleta recebeu uma homenagem na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A entrada do edifício da entidade exibe um banner gigante com a foto do atacante da Seleção Brasileira e o troféu que ganhou da Fifa, acompanhado da frase “O melhor do mundo é nosso”.

O jogador gonçalense ganhou o prêmio no dia 17 de dezembro, um dia antes da final da Copa Internacional contra o Pachuca, do México. Com o reconhecimento, Vini Jr. se transformou no primeiro brasileiro considerado o melhor jogador do mundo desde 2007, ano em que Kaká foi premiado.

Leia também:

Homem é preso por estupro de vulnerável em Teresópolis

Motociclista morre em grave acidente de trânsito em Cabo Frio

Colecionando vitórias como a Champions League e o Campeonato Espanhol pelo clube Real Madrid, Vini Jr. se destacou durante a temporada 2023/24. No total, o atleta jogou 39 partidas, tendo marcado 24 gols e realizado 11 assistências. Em relação à polêmica premiação da Bola de Ouro, o brasileiro ficou em segundo lugar, perdendo apenas para o meia-campista Rodri, do Manchester City.

Em 1991, a Fifa começou a dar prêmios aos melhores jogadores do mundo em cerimônia oficial. Durante esse período, 16 jogadores foram premiados como destaques. Porém, 25 anos depois, foi implementado um novo formato para o evento, por causa do rompimento com a France Football.

Fora Vinícius Jr. e Kaká, outros nomes brasileiros também faturaram o prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa. Entre os vencedores estão Romário, Ronaldo Fenômeno (3x), Ronaldinho Gaúcho (2x) e Rivaldo.