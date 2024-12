Fora do Flamengo, David Luiz pode reforçar o Vasco em 2025

David Luiz é alvo do Vasco para 2025 - Foto: Divulgação/Flamengo

Após o zagueiro David Luiz não ter seu contrato renovado com o Flamengo, o Vasco é quem manifestou interesse na contratação do zagueiro de 37 anos. No domingo (22), o cruzmaltino entrou e contato e avalia uma possível proposta pelo atleta.

Na última quinta-feira (19), David Luiz foi informado que não seguiria no Rubro-negro. Outros clubes realizaram sondagens e o zagueiro deve decidir seu destino nos próximos dias. O Vasco entrou no páreo após formalizar interesse na contratação do jogador para 2025.

O Vasco está atrás justamente de um zagueiro experiente no mercado. O clube já iniciou conversas também com o paraguaio Fabián Balbuena, que está no Dínamo Moscou, da Rússia.

Após a chegada do técnico Fábio Carille, o clube prioriza reforçar o setor defensivo e contar com um zagueiro que seja titular. O Vasco conta, hoje, com Maicon, Léo, João Victor e os jovens Lyncon e Luiz Gustavo, da base. Lucas Freitas, de 23 anos, chegou a um acordo nos últimos dias e será reforço do clube na próxima temporada.