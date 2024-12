Em entrevista, Bruno Guimarães se declara ao Vasco e sonhar em defender o clube

Em entrevista à ESPN, o volante Bruno Guimarães quer jogar no Vasco no futuro. O jogador do Newcastle e da seleção brasileira contou sobre seu amor pelo clube e o desejo de defender as cores do cruzmaltino em algum momento da carreira.

"Queria realizar o sonho do meu pai também de jogar no Vasco, minha família toda é vascaína, mas eu tenho uma gratidão eterna pelo Athletico-PR. Eu torço hoje em dia para os dois. Eu cresci em São Januário, sempre fui do torcedor do Vasco", disse Bruno.

Aos 27 anos, Bruno Guimarães se destacou no começo da carreira com a camisa do Athletico-PR. Pelo Furacão, ele foi campeão estadual em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. Ele aproveitou para reforçar também o carinho pelo rubro-negro paranaense.

"Quem me formou foi o Athletico-PR. Tenho uma gratidão pelo clube, saí de lá como ídolo. É algo que eu penso muito no futuro, o que eu vou fazer. A gente vê jogadores, às vezes, voltando para o clube e acabando com a idolatria que eles têm. Então, fica sempre essa pulga atrás da orelha. Não quero manchar isso de jeito nenhum. Mas é papo para daqui a uns sete anos, agora não tenho nada na cabeça", contou o volante.

Bruno está em sua quarta temporada com a camisa do Newcastle, da Inglaterra. Pela seleção brasileira, ele soma 20 jogos, com um gol e quatro assistências em 2024/2025. Ele esteve com o elenco do Brasil que disputou a última Copa do Mundo, em 2022, no Catar.