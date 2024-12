Instituto Vini Jr. leva Papai Noel Preto a escola de São Gonçalo

O Instituto Vini Jr. levou, nesta quarta-feira (11), o projeto "Empretecendo o Natal". O ato foi voltado para mais de 300 alunos do turno da manhã da Escola Municipal Paulo Reglus Neves Freire, no Portão do Rosa.

A ação contou com a chegada do Papai Noel Preto, trazendo representatividade, cultura afro e a proposta de protagonismo preto. O diretor artístico do projeto, Pablo Ferreira, falou mais sobre a ocasião: "Nós estamos trazendo a perspectiva do Papai Noel Preto Afrofuturista, que não usa a roupa convencional. Eu trago o conceito visual da fantasia, mas tirando o cinto preto, colocando uma corda dourada, o tênis estilizando e trazendo para a realidade das comunidades."

Conhecido como Dj PeBê, Pablo completou: "Também temos a borda da roupa com tecido de Ankara, flores e búzios no gorro que representam a ancestralidade. Para mim, é muito importante porque eu me vejo nessas crianças, entendendo que eu não tive a oportunidade de ter um Papai Noel Preto, que me representasse.”

O projeto também doou 15 unidades do livro "Luena Gaba", escrito por Ricardo Jaheem, para o acervo da escola, com o intuito de que os alunos tenham acesso à literatura antirracista. A aluna Agnes Eloah, de 7 anos, cantou no evento com o coral da unidade.

Ela falou sobre a iniciativa: "Eu adorei cantar para o Papai Noel, eu ensaiei muito e cantei cinco músicas. O Papai Noel é negro e eu achei muito legal porque eu também sou. Não precisa ter racismo. A roupa dele é muito bonita e diferente, todo colorido, eu amei.”