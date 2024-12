Pensando no Mundial de Clubes de 2025, Fluminense mira a contratação de Richarlison

O Fluminense iniciou o planejamento da temporada 2025 olhando para o Mundial de Clubes, no meio do ano. A diretoria tricolor busca reforços que possam ser nomes de peso para a disputa do torneio. O primeiro alvo é o atacante Richarlison, de 27 anos, que está no Tottenham. O "Pombo" passou pelas Laranjeiras e fez parte do grupo da Seleção Brasileira que esteve na Copa do Mundo do Catar.

O clube já fez os primeiros contatos com o atleta e está disposto a investir no reforço. Richarlison é considerado um astro com peso suficiente para aumentar o nível do ataque do Fluminense. Ele também é visto como um nome que pode ser "a cara" do clube na competição.

Richarlison também perdeu espaço no elenco do Tottenham na atual temporada. Até o momento, ele atuou em sete partidas. Cinco foram na Premier League, uma na Europa League e uma na Copa da Liga Inglesa. Apenas em uma dessas partidas ele foi titular. Ele acumula apenas 173 minutos em campo em 2024/2025.

O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, revelou que sonhava com a contratação de Richarlison na época da apresentação de Thiago Silva, no Maracanã: "Se tudo isso conspirar, mais os deuses do futebol, os grandes tricolores que estão conosco de alma, se tudo ajudar, teriam dois jogadores que seriam um sonho. O nosso Pombo, o Richarlison, se ele quiser, as portas estão abertas. E outro que não jogou aqui, mas que admiro como jogador, que é um jogador que todo mundo gostaria de ter, é o Neymar. Se um dia tivermos condições, quem sabe... O Richarlison jogou aqui e sabe a maravilha que a torcida pode fazer."

O atacante atuou pelo Fluminense em 2016 e 2017, vindo do América-MG, por R$ 10 milhões. Ele atuou em 67 partidas, marcando 19 gols. Em 2017, o Tricolor vendeu Richarlison por 12,5 milhões de euros (cerca de R$ 46 milhões) para o Watford, da Inglaterra.