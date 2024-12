Presidente da Conmebol anuncia os três estádios sul-americanos que sediarão a Copa do Mundo de 2030

A confirmação veio pouco depois da Fifa anunciar que os três países da América do Sul fazem parte do quadro de seis países que sediarão o maior torneio de seleções do mundo - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (11), o presidente da Conmebol Alejandro Domínguez revelou os estádios de Argentina, Paraguai e Uruguai escolhidos para receber as partidas da Copa do Mundo de 2030. Monumental de Nuñez, Centenário e um que ainda será construído são os eleitos.

A confirmação veio pouco depois da Fifa anunciar que os três países da América do Sul fazem parte do quadro de seis países que sediarão o maior torneio de seleções do mundo. Em suas redes sociais, Alejandro Domínguez disse: "Sonhamos, acreditamos e hoje é uma realidade! Os três estádios que vão receber a Copa do Mundo 2030 no Uruguai, Argentina e Paraguai. Estamos prontos!"

Mesmo sem a confirmação do presidente da Conmebol, o estádio paraguaio que vai sediar o torneio deve ser o novo do Olímpia, que está em construção. Ele levará o nome de Osvaldo Domínguez Dibb, pai do presidente do atual Conmebol e que morreu no começo do ano. O clube paraguaio fez o anúncio através das redes sociais.

Espanha, Portugal e Marrocos são os outros países que serão as sedes da Copa do Mundo de 2030. Os países sul-americanos receberão apenas uma partida cada, como forma de celebrar os cem anos do primeiro Mundial, realizado no Uruguai em 1930. Elas serão todas disputadas na semana anterior à abertura oficial da competição.