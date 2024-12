Fluminense quebra tabu, vence o Palmeiras no Allianz e garante permanência na Série A

Pela 38ª e última rodada do Brasileirão 2024, o Fluminense visitou o Palmeiras, no Allianz Parque, e escapou do rebaixamento ao vencer por 1x0. Serna foi o autor do gol que garantiu o Tricolor carioca na primeira divisão em 2025.

O primeiro tempo começou agitado. Logo aos 2 minutos, após cobrança de escanteio, Thiago Silva acertou a trave da equipe paulista. O Palmeiras tratou de colocar a bola no chão e tentar impor seu jogo. Mas, o jogo seguiu parelho. Até que aos 37, após bela jogada, Serna entrou pela direita e bateu de esquerda, no contrapé de Weverton, para dar vida ao Tricolor carioca na luta contra o rebaixamento. Até o fim da primeira etapa, o Flu conseguiu se segurar e levou a vantagem para o vestiário.

A etapa final começou com pressão do Palmeiras. Logo aos 7 minutos, Vanderlan empatou, mas o VAR pegou posição de impedimento de Dudu no começo da jogada. Os donos da casa seguiram com a posse de bola, mas o Tricolor carioca se defendia bem, sem sofrer sustos. O Fluminense pouco apareceu no campo de ataque mas levou perigo aos 35. Em chute de Lima, quase Weverton falhou. Com o jogo controlado e com o Palmeiras em dificuldades para incomodar, o tempo passou e o Fluminense administrou de forma perfeita o resultado.

O Tricolor lutou até o final e foi premiado com o 13º lugar na tabela, com 46 pontos e uma vaga na Copa Sul-Americana do próximo ano.