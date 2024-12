Flu vence Cuiabá, mas ainda precisa de um ponto para ficar na Série A

Partida aconteceu no Estádio do Maracanã - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense fez o 'dever de casa' e venceu o já rebaixado Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira (5), no Maracanã, pela penúltima rodada do Brasileirão. O único gol da partida foi anotado por Serna. O resultado, porém, não garante matematicamente o Tricolor na Série A em 2025, uma vez que o Bragantino venceu o Athletico-PR, na casa do adversário, no outro jogo da 'briga' contra o Z-4 da rodada, por surpreendente 2 a 1.

Desse modo, o Flu vai para a última rodada com 43 pontos - dois de vantagem em relação ao Massa Bruta, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que agora vai jogar contra o já rebaixado Criciúma (38), em casa, e 'secar' o Tricolor e seus outros dois adversários diretos na luta contra, o rebaixamento: o Atlético/PR (42) que fará outra autêntica 'decisão' contra o Atletíco/MG, em Belo Horizonte.

A equipe de Mano Menezes precisa pontuar no duelo contra o Palmeiras fora de casa, na última rodada, para não depender de outros resultados para escapar da degola. Mas o 'Porco', por sua vez, vai jogar 'a vida' contro o Tricolor, porque com 73 pontos, três a menos que o Botrafogo, precisa vencer a partida, no próximo fim de semana, em casa, para continuar sonhando com o título, em caso de um improvável tropeço do alvinegro diante do São Paulo, no Maracanã.

Ou seja, a vitória do Bragantino 'pôs fogo' no campeonato' e reacendeu a luta, tanto pela última vaga contra o rebaixamento, e também em relação às pretensões do Palmeiras ao título.