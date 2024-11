Felipe Melo, do Fluminense, é punido pelo STJD com cinco jogos de suspensão

Na tarde desta terça-feira (26), a Segunda Comissão Disciplinar do STJD multou o Fluminense em R$ 50 mil por atos discriminatórios de seus torcedores e puniu o jogador Felipe Melo com cinco partidas de suspensão e multa de R$ 6 mil por ofensa contra a arbitragem, em relação ao jogo contra o Grêmio, no Maracanã, no dia 1º de novembro.

A decisão ainda cabe recurso por parte do clube e também do jogador. O lance em questão para a suspensão de Felipe Melo foi quando o árbitro Matheus Delgado Candançan (SP) assinalou um pênalti para o clube gaúcho já nos minutos finais do confronto. O zagueiro do Tricolor carioca fez sinais de roubo e afirmou que "o Fluminense está sendo roubado". A atitude do veterano foi parar na súmula do árbitro paulista.

Além da súmula, a Procuradoria recebeu ainda Notícia de Infração denunciando a conduta de alguns integrantes da torcida do Fluminense para os torcedores do Grêmio, onde simulavam natação como forma de deboche frente às enchentes recentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Por isso, o clube foi multado em R$ 50 mil.

