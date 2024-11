Final da Libertadores: Atlético-MG x Botafogo já tem 60 mil ingressos vendidos

A Conmebol anunciou que a final da Libertadores, entre Botafogo e Atlético-MG, terá casa cheia no próximo sábado (30). O palco será o Monumental de Nuñez, casa do River Plate. Cerca de 60 mil ingressos foram vendidos para a grande decisão.

Os torcedores do Glorioso esgotaram as três categorias atrás do gol. Os 22 mil bilhetes do setor Centenário, exclusivo para os botafoguenses, esgotaram-se em apenas dois dias. Entradas para os lugares mistos do estádio ainda estão à venda.

O Galo anunciou a venda de pacotes de ônibus para levar seus torcedores de Belo Horizonte até Buenos Aires logo após abrir a venda de ingressos. Os valores custam de R$ 2,3 mil por pessoa, sem entrada, até R$ 3,4 mil, contando com ingresso.

Após os clubes brasileiros avançarem à final, a entidade sul-americana bancou o estádio do River Plate como sede do confronto. A capacidade gira em torno de 84 mil espectadores.