CBF divulga os detalhes das últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024

A CBF anunciou o desmembramento das rodadas 37 e 38 do Campeonato Brasileiro 2024. A entidade máxima do futebol nacional anunciou os detalhes nesta terça-feira (26).

A penúltima rodada começa no dia 3 de dezembro e se encerra no dia 5 de dezembro. Já a última e decisiva rodada contará com todos os jogos no mesmo dia e horário, como de costume. Todos estão marcados para dia 8 de dezembro, domingo, às 16h.

No entanto, as datas e horários de partidas que não estiverem relacionadas com situações de título, rebaixamento ou classificação para torneios continentais podem ser alteradas no futuro. Confira os detalhes das rodadas finais do Brasileirão (em negrito o jogos dos times cariocas):

37ª RODADA

• Terça-feira, 03/12

20h - Corinthians x Bahia - Neo Química Arena

• Quarta-feira, 04/12

19h - Vasco x Atlético-MG - São Januário

20h - Vitória x Grêmio - Barradão

20h - São Paulo x Juventude - Morumbis

20h - Criciúma x Flamengo - Heriberto Hulse

21h30 - Internacional x Botafogo - Beira-Rio

21h30 - Cruzeiro x Palmeiras - Mineirão

21h30 - Atlético-GO x Fortaleza - Antônio Accioly

• Quinta-feira, 05/12

20h - Fluminense x Cuiabá - Maracanã

20h - Athletico-PR x Bragantino - Ligga Arena

38ª RODADA

• Domingo, 08/12

16h - Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio

16h - Atlético-MG x Athletico-PR - a definir

16h - Bahia x Atlético-GO - Arena Fonte Nova

16h - Flamengo x Vitória - Maracanã

16h - Botafogo x São Paulo - Nilton Santos

16h - Palmeiras x Fluminense - Allianz Parque

16h - Bragantino x Criciúma - Nabi Abi Chedid

16h - Fortaleza x Internacional - Arena Castelão

16h - Cuiabá x Vasco - Arena Pantanal

16h - Juventude x Cruzeiro - Alfredo Jaconi