Botafogo enfrentará o Palmeiras no Allianz Parque em São Paulo

Os times se enfrentam pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro - Foto: Reprodução - Vítor Silva

O Botafogo e o Palmeiras disputam a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta terça-feira (26), às 21h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo. Confira todas as informações sobre o jogo.

A situação enfrentada pelo Botafogo não é nada fácil, pois o clube entrará em campo com a ‘obrigação’ de ganhar caso ainda queira sonhar com o Brasileirão, depois de perder a vantagem que havia construído ao longo do campeonato e ver o rival tomar a liderança.

Entretanto, o Palmeiras está em um cenário oposto, pois alcançou os 70 pontos e garantiu a liderança na última rodada, por causa da quantidade de vitórias, sendo 21 contra os 20 do Botafogo. Caso ganhe a disputa, o alviverde precisará de apenas mais uma vitória nos próximos dois jogos para levantar a taça do tricampeonato consecutivo.

Possíveis escalações:

O Glorioso conta com a liderança do técnico português Artur Jorge e sob seu comando estará o atacante Luiz Henrique e o zagueiro Barboza que retornam de uma suspensão no último sábado (23), por causa dos cartões vermelhos contra o Atlético-MG. Porém, o clube terá como desfalques, por expulsão contra os baianos, Tiquinho Soares.

Possivelmente o elenco que entrará em campo nesta terça, será: John, Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Gregory, Marlon Freitas, Almada, Savarino e Luiz Henrique; Igor Jesus.

Os jogadores que correm risco de não participar dos próximos jogos são: John, Gregory, Marçal, Allan, Tchê Tchê, Óscar Romero, Júnior Santos, Jeffinho, Cuiabano e Igor Jesus.

O Verdão é liderado pelo técnico Abel Ferreira, que contará com a volta de Murilo, que foi um desfalque contra o Atlético-GO, por causa de dores nas coxas. A previsão é de que o zagueiro fique no lugar de Vitor Reis. O resto do elenco poderá ser o mesmo que ganhou a última rodada.m

Possível elenco do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony.

Confira o elenco de arbitragem:

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) - GO

Árbitro assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA) - GO

Árbitro assistente 2: Bruno Boschilia (FIFA) - PR

Quarto árbitro: Savio Pereira Sampaio (MASTER) - DF

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA) - ES