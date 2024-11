Luiz Henrique, do Botafogo, é denunciado pelo STJD

A procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) apresentou, nesta segunda-feira, (25) uma denúncia contra o atacante Luiz Henrique, do Botafogo. Ele foi expulso no empate contra o Atlético-MG, na semana passada. A situação ocorreu já com a partida encerrada. O camisa 7 arremessou uma garrafa em um do seguranças do Independência durante uma confusão.

Luiz Henrique foi denunciado no artigo 258 do CBJD (assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva). O jogador pode pegar de um a seis jogos a mais do que já cumpriu de punição. A denúncia será distribuída a uma comissão e sem seguida julgada, tenso possibilidade de recurso ao Pleno.

O atacante está confirmado para a partida decisiva contra o Palmeiras, nesta terça-feira (26), no Allianz Parque. O duelo marca o confronto direto pela liderança do Brasileirão. As duas equipes têm 70 pontos e o clube paulista lidera por ter mais vitórias. Luiz Henrique cumpriu a suspensão automática contra o Vitória, no último sábado (23).

