Jogadores do Fluminense convocam torcedores para confronto contra o Criciúma

O Fluminense pode abrir uma boa distância da zona de rebaixamento caso consiga vencer o Criciúma, na noite desta terça-feira (26). O duelo, no Maracanã, virou um confronto direto e é encarado pelos tricolores como uma final. O time catarinense tem 37 pontos e está na 17ª posição. O Tricolor é o 16º com 38 pontos.

Precisando da vitória para fugir quase que de vez da ameaça do rebaixamento, os jogadores do Fluminense decidiram pedir pela presença em massa da torcida tricolor. Germán Cano, autor do gol salvador contra o Fortaleza, na última sexta-feira (22), postou uma mensagem pedindo pelo apoio da torcida: "Espero todos vocês nesta terça-feira. Juntos vocês sabem que somos mais fortes", postou o camisa 14.

O zagueiro e capitão Thiago Silva também convocou a torcida: "A sua energia nas arquibancadas faz toda a diferença. No próximo jogo, contamos com a torcida de todos para lutar por mais uma grande vitória. Todos juntos!", publicou o ídolo.

Joia da base tricolor e um dos principais nomes da campanha de recuperação do clube no Brasileirão, Kauã Elias também usou as redes sociais para pedir apoio: "Esperamos todos vocês amanhã no Maraca para nos apoiar, vamos todos juntos!", disse o atacante em seu Instagram.

Kauã Elias também chamou a torcida através das redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

O colombiano Jhon Arias, principal jogador do Fluminense em 2024, também fez o convite: "Amanhã é uma decisão na nossa casa. Vamos todos juntos, no campo e nas arquibancadas, acreditando até o fim. É sempre pelo Fluminense!", postou Arias.

Arias foi outro que pediu a presença dos torcedores em suas redes sociais | Foto: Reprodução/Instagram

A última parcial de ingressos vendidos para o jogo desta terça-feira é de mais de 25 mil bilhetes comercializados. O Fluminense colocou um preço promocional de R$10 no setor norte. O setor sul custa R$ 60, a leste inferior R$ 40, a leste superior R$ 20 e o setor oeste R$ 90.