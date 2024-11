Vasco planeja ter Felipe 'Maestro' na comissão técnica e treinador estrangeiro em 2025

Após a demissão do técnico Rafael Paiva, o Vasco definiu que Felipe será o treinador do time nas últimas três rodadas do Brasileirão deste ano. O clube, porém, já se movimenta no mercado na busca de um técnico para 2025. O 'Maestro', que até então é diretor-técnico do clube, deve fazer parte da comissão técnica do clube no futuro.

A diretoria quer o ídolo no dia a dia do time, mas não ocupando a função de treinador. E nem mais como diretor. Felipe pode também integrar algum time das categorias de base do Vasco em 2025. Essa é uma questão que será discuta internamente nos próximos dias.

Felipe já foi treinador de outros clubes. Ele acumula passagens por Tigres, Bangu, Confiança e Volta Redonda. Ele manifestou ao presidente Pedrinho que tinha o desejo de treinar o Vasco caso fosse necessário em algum momento. Ele comandará o cruzmaltino contra o Atlético-GO, Atlético-MG (ambas em casa) e Cuiabá (fora).

O clube agora busca um novo treinador para a próxima temporada. Antes da demissão de Paiva, a diretoria já sondou alguns nomes. Três estrangeiros estão na lista vascaína.

O primeiro é o português Pedro Caixinha, que ficou quase dois anos no Red Bull Bragantino. Ele foi demitido em outro e está sem clube. Outro nome que a diretoria buscou informações foi o do argentino Gustavo Quinteros, que no momento está no Vélez Sarsfield, líder do Campeonato Argentino. O terceiro nome é do também argentino Hernán Crespo. No início desse mês, ele pediu demissão do Al Ain, dos Emirados Árabes. Crespo treinou o São Paulo em 2021, quando conquistou o Paulistão daquele ano.