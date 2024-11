Militão passa por cirurgia e voltará só na próxima temporada; saiba mais

O zagueiro Eder Militão, de 26 anos, precisou passar por uma cirurgia para a reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito nesta terça-feira (19), em Madri. Por conta do longo processo de recuperação, aproximadamente oito meses, ele não conseguirá participar no restante da temporada.

O jogador se lesionou durante partida contra o Osasuna pelo Campeonato Espanhol, no dia 09 de novembro, em Santiago Bernabéu. A contusão, que também atingiu os meniscos, precisou de 10 dias de preparativos para o procedimento cirúrgico.

Leia mais:

Major preso por planejar morte de Lula e Alckmin é de Niterói

Detran alerta para golpes por mensagens SMS

O seu atual clube, Real Madrid, informou sobre o estado de saúde do atleta. "Nosso jogador Eder Militão passou hoje por uma cirurgia bem-sucedida de ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A operação foi realizada pelo Dr. Manuel Leyes, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid. Militão iniciará seu processo de recuperação nos próximos dias", destacou o time espanhol.

Desde o momento que descobriu que precisaria passar por uma cirurgia, Militão tem estado confiante com o seu processo de recuperação. "Obrigado a todos pelas mensagens, pelo carinho e pelo apoio! É só mais uma luta pra vencer e eu já conheço bem o caminho da volta, desistir não faz parte da minha história". Nas redes sociais, o atleta tranquilizou seus seguidores com fotos após o procedimento. "Graças a Deus minha cirurgia foi um sucesso. Muito obrigado aos doutores, ao Real Madrid, a minha família e a todos que me deram apoio nos últimos dias. A primeira parte já foi! Agora começa a caminhada pra voltar aos gramados!", disse.