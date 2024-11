Confusão entre torcedores e homem armado causa pânico durante intervalo do jogo entre Bonsucesso e Niteroiense

Na tarde desta quinta-feira (14), o jogo entre Bonsucesso e Niteroiense — que terminou com vitória do time carioca por 2 a 1 — da Quarta Divisão do Campeonato Carioca (Série B2), teve um inesperado incidente. No intervalo da partida uma invasão de campo envolvendo torcedores gerou tensão no Estádio Leônidas da Silva.

Após o final do primeiro tempo, encerrado com empate de 1 a 1, torcedores dos dois times iniciaram uma confusão do lado de fora do estádio. A situação rapidamente evoluiu para uma invasão no gramado por alguns torcedores que tentaram começar uma briga. A confusão foi contida por um homem que sacou uma arma, causando mais pânico.

Jogadores tentaram impedir e acalmar a situação, outros correram para os vestiários. Torcedores que estavam na arquibancada social reagiram gritando contra os invasores. Durante o tumulto, bombas foram arremessadas, e até a ambulância presente no local precisou se deslocar para evitar danos. Não havia policiamento presente no estádio.

Mesmo com o ocorrido, o segundo tempo continuou normalmente, com gols de Tony Love e Baré para o Bonsucesso e de Bruno Gallo para o Niteroiense. O resultado ofereceu ao Bonsucesso o segundo lugar na classificação, já o Niteroiense tinha a segurança de sua vaga na terceira divisão de 2025.

Em nota, Bonsucesso deixou claro: "O Bonsucesso Futebol Clube lamenta o episódio de invasão de campo no jogo desta quinta-feira, no Leônidas da Silva. O clube preza pela segurança de todos os torcedores, jogadores e demais profissionais envolvidos na partida. Para que situações como estas não aconteçam novamente, o Bonsucesso reforçará ainda mais o efetivo de segurança, além de solicitar suporte e intensificar o diálogo com a Polícia Militar."

A posição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) condenou a invasão e destacou que a situação será investigada: "A confusão teve início fora do Estádio Leônidas da Silva. No tumulto, alguns vândalos invadiram o local do jogo e, por consequência, o gramado. A Polícia Militar acalmou os ânimos dentro e fora do estádio. A Ferj encaminhará o relato do delegado da partida e a súmula do árbitro ao Tribunal de Justiça Desportiva-RJ, para julgamento e aplicação das sanções cabíveis."