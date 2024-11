Com gol de falta de David Luíz, Flamengo vence o Cruzeiro por 1 a 0 e volta ao G-4

O Flamengo venceu o Cruzeiro por 1 a 0 nesta quarta-feira (6), com gol de falta de David Luiz. Com o resultado, a equipe comandada por Filipe Luís, chegou aos 58 pontos e se mantém no G-4, a dois pontos do Fortaleza, terceiro colocado do Brasileirão.

O Cruzeiro, por outro lado, segue sem vencer no Brasileirão sob o comando de Fernando Diniz e perde chance de encostar no G-6. A Raposa estacionou nos 44 pontos, na 7ª posição do torneio.