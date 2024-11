Filipe Luís poupa cinco titulares no Flamengo pensando na decisão da Copa do Brasil, no domingo

Visando a decisão da Copa do Brasil, no próximo domingo (10), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, o Flamengo decidiu poupar jogadores para o jogo diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Filipe Luís decidiu poupar cinco titulares da partida no Independência. Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley não viajam para Belo Horizonte.

A partida contra a Raposa está marcada para esta quarta-feira (06), às 21h. Os atletas apresentaram um desgaste, incômodo e dores. Por isso, ficarão no Rio de Janeiro. O quinteto está sendo acompanhado pelo departamento médico para chegar em totais condições para a decisão da Copa do Brasil.

O atacante Bruno Henrique, alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, nesta terça (04), está confirmado na delegação que viaja para o jogo do Brasileirão. Os demais titulares estarão com a delegação para o jogo contra o Cruzeiro. O provável time do Flamengo, para o jogo no Independência, é: Provável time: Rossi, Varela, David Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas; Allan, Pulgar, Alcaraz; Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves.

