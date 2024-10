Botafogo segura o Peñarol e está na final da Libertadores 2024

Após golear por 5 a 0 na partida de ida, o Botafogo conquistou a classificação para a final da Conmebol Libertadores depois do duelo no Uruguai diante do Peñarol pela semifinal, avançando no placar agregado por 6 a 3. A final será contra o Atlético-MG, no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, na Argentina.

A goleada no jogo de ida já havia deixado o Botafogo com a mão na vaga na final. Nesta quarta-feira (30), em Montevidéu, o time fez um jogo tenso contra o Peñarol, perdeu por 3 a 1, mas garantiu o feito inédito em sua história.