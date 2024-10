Botafogo 'atropela' Peñarol por 5 a 0 e encaminha vaga na final da Libertadores 2024

O Botafogo atropelou o Peñarol por 5 a 0, nesta quarta-feira (23), no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Em uma corrida espetacular de nove minutos, o Glorioso foi às redes três vezes, com dois gols de Savarino e outro do argentino Alexander Barboza. Luiz Henrique, com um golaço de cobertura, e Igor Jesus sacramentaram o passeio.

A equipe carioca possui uma enorme vantagem para o jogo da volta, na próxima quarta-feira (30), em Montevidéu, e só não estará na final em Buenos Aires se perder por seis gols de diferença. A decisão é no dia 30 de novembro.