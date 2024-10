São Gonçalo vai sediar Campeonato Estadual de Kickboxing

São Gonçalo será a sede do próximo Campeonato Estadual de Kickboxing. Marcada para acontecer no dia 24 de novembro, a 13ª edição do torneio organizado pela Federação Interestadual de Kickboxing e Artes Marciais (FIKAM) já está com inscrições abertas e vai ser disputada em Venda da Cruz, no Ginásio Henrique Lage.

A expectativa é de que mais de 250 atletas participem do torneio, que vale como classificatória para o 11° Campeonato Brasileiro de 2025. O Estadual vai contar com provas nas modalidades kick light, semi contact, musical forms, karate bushido ryu e arnis kali, nas categorias de 8 anos a Sub-17 e adultos até 40 anos

As inscrições estão abertas até o próximo dia 15 de novembro e podem ser realizadas através do e-mail da Federação (fkamerj@yahoo.com.br) ou do telefone (21) 97998-5328. O campeonato tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de São Gonçalo.