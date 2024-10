Vasco encara "jogo do ano" contra o Atlético-MG em busca de vaga na final da Copa do Brasil

Vasco precisa ganhar do Atlético-MG com 2 gols de diferença para se classificar à final - Foto: Reprodução - Matheus Lima / Vasco

Um dos momentos mais decisivos na campanha do Vasco este ano se aproxima, pois neste sábado (19), o clube enfrentará o Atlético-MG, pela semifinal da Copa do Brasil, em São Januário. A partida está sendo considerada o “jogo do ano” para o Cruz-Maltino. Contudo, infelizmente, a fase do time não é das melhores, já que enfrenta a pior sequência da temporada, com sete jogos sem vencer.

A última vitória do time foi há mais de um mês, no dia 1º de setembro, contra o Vitória, por 1 a 0. Desde então, o clube participou de cinco partidas pelo Brasileirão e duas pela Copa do Brasil, totalizando quatro empates e três derrotas.

A atual situação pode ser considerada a pior do Cruz-Maltino na temporada. Outro fator que contribuiu para esse cenário foram os cinco jogos que o clube não venceu durante a crise que resultou na saída de Ramón Díaz e, em seguida, na breve passagem de Álvaro Pacheco. Em ambos os momentos, o time teve a mesma quantidade de derrotas: cinco.

Na última partida contra o Atlético-MG, o clube carioca perdeu por 2 a 1, em Belo Horizonte. Por isso, precisará vencer o time mineiro por 2 gols de diferença para se classificar. Caso ocorra uma vitória por um gol de diferença, a vaga na final será decidida nos pênaltis.