Com suspensos e lesionados, Fluminense tem problemas para o clássico contra o Flamengo

O Fluminense tem uma semana de treinos e descanso antes de encarar o clássico diante do Flamengo. Mesmo com tempo de preparação, o Tricolor já sabe que terá problemas para a partida. O técnico Mano Menezes tem desfalques importantes e quebra a cabeça para escalar a equipe no próximo jogo.

Keno e Marcelo estão suspensos. Serna sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deve ficar de fora até o final de 2024. Além deles, o Flu terá a semana para tentar recuperar Nonato. Ele se recupera de uma fratura no nariz sofrida no clássico contra o Botafogo. Quem também deve seguir de fora é Thiago Silva. O zagueiro se lesionou no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o Atlético-MG. Ele chegou a jogar a partida da volta, depois de um tratamento com injeção, mas voltou a desfalcar o time para melhorar a lesão.

Mesmo recheado de dúvidas e baixas para o clássico, o Fluminense também tem notícias positivas. Três jogadores estão de volta após não enfrentarem o Cruzeiro. Cano e Diogo Barbosa retornam de suspensão enquanto o zagueiro Ignácio vem treinando com o elenco e já está pronto para voltar a jogar. Ele se recuperou de uma cirurgia no menisco e deve ir para o clássico.

O Fluminense enfrenta o Flamengo no dia 17 de julho, quinta-feira, após a Data Fifa. A partida será realizada no Maracanã às 20h, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 30 pontos, o Flu está na 16ª colocação, uma posição acima do Z-4. O time tem um ponto a mais e um jogo a menos que o Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.