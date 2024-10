Vasco avalia possibilidade de utilizar gramado sintético após a reforma de São Januário

Mesmo sem o início das obras de reforma de São Januário, o Vasco começa a debater ideias para seu novo estádio. Um dos debates internos no clube diz respeito ao gramado que será utilizado quando o complexo for inaugurado. Hoje, a grama do estádio é totalmente natural, mas isso deve mudar.

Internamente, o Vasco avalia seriamente utilizar um gramado sintético ou híbrido (natural e sintético). Isso aumentaria o custo da reforma, mas a médio e longo prazo seria benéfico, segundo o clube. A diretoria tem analisado as arenas em todo Brasil. Um relatório sobre o Estádio Nilton Santos, por exemplo, já foi apresentado. O caso do Atlético-MG também é levado em conta. A atual condição ruim do gramado da Arena MRV tem sido um problema constante para o clube mineiro. Isso desde sua inauguração, mais de um ano atrás. O gramado sintético deve começar a ser instalado após o fim da temporada.

A reforma de São Januário para uma arena moderna vai necessitar de mais cuidados com o gramado. A intenção do clube é receber eventos além dos jogos, como shows no local. A manutenção do gramado sintético ou híbrido seria mais simples e econômica nesse quesito.

O gramado natural precisa ser tratado com insumos, exposição ao sol e irrigação. Normalmente, o espaço com mais sombra é onde o gramado é pior. São Januário é, hoje, aberto. E isso ajuda na qualidade do gramado. Com a reforma, isso não será mais possível e o Vasco praticamente descarta ter um gramado completamente natural.



São Januário deve ser fechado ao final do Campeonato Brasileiro e o início das obras no ano que vem. O clube depende da venda do potencial construtivo. O presidente Pedrinho conversa com arquitetos responsáveis pelo projeto sobre modificações. Quando tudo estiver pronto, o Vasco pretende agendar um evento para apresentar os detalhes para torcedores e imprensa.