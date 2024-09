Shows no 'Niltão' podem tirar o Botafogo de sua casa por dois jogos no Brasileiro

Atual líder do Brasileirão, o Botafogo pode perder um grande trunfo em dois jogos da reta final da competição. O Estádio Nilton Santos tem shows marcados para outubro e novembro e o clube pode ter que procurar outro estádio para mandar suas partidas.

Não aconteceu ainda o desmembramento da tabela de jogos por parte da CBF. Mesmo assim, o clube analisa possibilidades de locais e operações para as partidas. Tudo segue indefinido, até o momento.

O jogo contra o Criciúma está previsto para o dia 20 de outubro, mesmo dia de um dos shows do cantor americano Bruno Mars. O artista realizará três shows, o que torna mais difícil uma operação especial para o mando na casa alvinegra. Em novembro, a partida diante do Vitória, prevista inicialmente para o dia 24, também deve sofrer alteração de local ou logística em função do show da banda Forfun, marcada para um dia antes.

Em outubro de 2023, o Botafogo preparou uma operação especial no show do Roger Waters, com desmontagem da estrutura em oito horas. Isso viabilizou a disputa do jogo contra o Cuiabá. A execução de toda a operação foi realizada pela produtora, mas com auxílio do clube que apresentou quais deveriam ser as prioridades na hora da desmontagem e participou da estratégia.



Confira as datas que o Botafogo pode perder o Nilton Santos:

Shows Bruno Mars: 16, 19 e 20 de outubro - Botafogo x Criciúma: 20 de outubro*



Show Forfun: 23 de novembro - Botafogo x Vitória: 24 de novembro*

*datas previstas pela CBF; tabela ainda não foi desmembrada.

O Botafogo entra em campo no próximo sábado, contra o Athletico-PR, na Ligga Arena, pelo Brasileirão. O Alvinegro é o líder, com 57 pontos.