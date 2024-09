Flamengo perde para o Peñarol em casa e se complica na Libertadores

O Flamengo se complicou na missão de seguir sem atropelos na Libertadores 2024. No jogo de ida das quartas de final da competição, o clube carioca acabou sendo derrotado pelo Peñarol por 1 a 0 nesta quinta-feira (19), em pleno Maracanã. Agora, o Rubro-Negro precisará vencer os uruguaios, em Montevideu, por dois gols de diferença para se classificar às semifinais.

O jogo

O Flamengo começou a partida valorizando a posse de bola e partindo pra cima em busca de fazer logo o primeiro gol. O Peñarol, por sua vez, adotava uma postura mais defensiva esperando para buscar o contra-ataque.

Aos 12’, o Peñarol abriu o placar após jogada de contra-ataque. Báez cruzou para Maxi Silvera, que ajeitou para o meio da pequena área. Cabrera chegou finalizando, a bola bateu na trave e entrou: 1 a 0.



Em desvantagem, o time rubro-negro seguiu no ataque e por pouco não empatou aos 16’. Fabrício Bruno cruzou na área, Plata deu um peixinho de cabeça e a bola bateu na trave. Minutos depois, Pulgar soltou a bomba da intermediária e o goleiro pulou no canto para fazer a defesa.



Na segunda metade da primeira etapa, o time uruguaio passou a parar as jogadas de ataque do Flamengo com faltas duras. Damián Garcia e Javier Méndez foram advertidos com cartão amarelo. Aos 37’, a equipe rubro-negra teve uma chance incrível para deixar tudo igual. Arrascaeta cruzou pela direita e Bruno Henrique cabeceou livre para grande defesa do goleiro.



Nos minutos finais, a pressão rubro-negra continuou. A primeira foi com Arrascaeta, que chutou forte da entrada da área, obrigando Aguerre a espalmar para escanteio. A segunda chance criada se iniciou com Plata, que cruzou para Gerson na entrada da área. O coringa apareceu sozinho e soltou a bomba, mas a bola explodiu na defesa e saiu pela linha de fundo. Por muito pouco, o Flamengo não empata o jogo antes do intervalo.



Com Wesley no lugar de Varela, o Rubro-Negro voltou para o segundo tempo todo no campo de ataque, enquanto o Peñarol se fechava na defesa esperando os contra-ataques. Aos 10’, Léo Pereira cruzou na segunda trave e Pulgar cabeceou por cima da meta. Após a jogada, o chileno saiu para a entrada de Alcaraz.



No seu primeiro toque na bola, o argentino arriscou o chute pro gol da entrada da área, mas Aguerre fez a defesa. Buscando alternativas de jogo, o técnico Tite colocou Carlinhos no lugar de Plata. Com a mexida, Bruno Henrique voltou a fazer papel de ponta, com Carlinhos sendo o homem de referência na área.



Empurrado pela Nação, o Flamengo insistia no ataque, mas a bola teimava em não entrar. Com o resultado a seu favor, o Peñarol não tinha a mínima pressa e fazia de tudo para picotar o jogo.



Nos minutos finais, o Rubro-Negro se mandou todo para o ataque. Aos 45’, Bruno Henrique fez boa jogada pela esquerda, entrou na área e finalizou no cantinho. O goleiro espalmou, e no rebote, Carlinhos tentou a bicicleta, mas mandou pra fora. Fim de jogo no Maracanã com derrota rubro-negra.



Agenda da semana



O Fla volta a campo no próximo domingo (22) para enfrentar o Grêmio, às 18h30, na Arena do Grêmio, pela 27ª rodada do Brasileirão.