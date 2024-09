Torcedores do Flamengo e do Peñarol brigam em praia no Rio de Janeiro

Torcedores do Flamengo e do Peñarol se envolvem em confusão na Praia da Macumba, no RJ - Foto: Reprodução

Torcedores do Flamengo e do Peñarol se envolvem em confusão na Praia da Macumba, no RJ - Foto: Reprodução

Um grupo de torcedores do Peñarol se envolveu em uma confusão com dois torcedores do Flamengo, na tarde desta quinta-feira (19), na Praia da Macumba, na Zona Norte do Rio de Janeiro. As duas equipes disputam o primeiro jogo das quartas de final da Libertadores, no Maracanã.

Com o início de confusão, a Polícia Militar foi acionada para controlar o tumulto. Um agente chegou a dar um tiro para o alto, no intuito de conter os ânimos. O local serviu como um dos pontos de concentração da torcida da equipe uruguaia antes da partida.

Segundo testemunhas, o caso aconteceu após dois torcedores do Flamengo passarem de moto e serem provados pelo grupo de uruguaios. Os brasileiros desceram do veículo e deram início a confusão.

A PM divulgou uma nota sobre o ocorrido: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que o Comando do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) já está em posse das imagens e instaurou um procedimento para analisar a conduta dos agentes envolvidos na ação. Sobre a ocorrência, os agentes foram acionados para conter um desentendimento entre grupos de torcedores de Flamengo e Penãrol. Houve um princípio de tumulto e durante as ações para reprimir o avanço dos torcedores do time uruguaio, um policial efetuou um disparo para o alto. O agente já foi identificado e até o momento não há registro de feridos na ação. O policiamento segue reforçado na região onde os agentes atuam para manter o ordenamento urbano no local em que está concentrada a torcida do Peñarol."