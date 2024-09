Flu vence Atlético/MG e sai na frente em busca de vaga para semis na Libertadores

O Fluminense começou bem nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Após um jogo muito disputado e com poucas chances de gol, o clube carioca conseguiu a vitória por 1 a 0, na primeira partida contra o Atlético/MG, no Macaranã, na noite dessa quarta-feira (18).

O gol da vitória saiu aos 42 minutos do segundo tempo. Lima cabeceou certeiro após cruzamento de Keno para estufar as redes do Atlético-MG e marcar o único gol da partida.

O Fluminense carrega a vantagem do empate para o duelo na Arena MRV, na próxima quarta-feira, em Belo Horizonte (MG). O Atlético-MG precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal da Libertadores.

Uma vitória do Galo por um gol leva a decisão aos pênaltis. Antes disso, pelo Brasileirão, o Tricolor encara o Botafogo, no sábado. Já no domingo, o Atlético recebe o Bragantino.