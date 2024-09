Em entrevista, Thiago Silva cita sonho de ganhar a Libertadores pelo Fluminense

Depois de 16 anos longe do futebol brasileiro, Thiago Silva voltou ao clube que o revelou para o futebol cercado de expectativas e sonhos. Após 10 jogos com a camisa do Fluminense, boas atuações e mudança de postura do clube, Thiago curte o momento e não esconde que seu maior desejo é levantar o troféu da Libertadores.

O zagueiro declarou, em entrevista para a FluTV, que tem a obsessão de conquistar o título que bateu na trave em 2008. Na ocasião, a derrota no Maracanã aconteceu meses antes da saída do atleta para o Milan.

Thiago contou um pouco mais do sonho de conquistar a América pelo Tricolor: "Eu já estou vivendo um sonho só de ter voltado para casa, com essa minha recepção calorosa, festiva, enfim, fiquei muito feliz de ser recepcionado dessa maneira. Estou procurando retribuir todo esse carinho dentro de campo. A gente tem ainda uma disputa grande pela Libertadores, diante de um adversário muito forte que é o Atlético-MG. Mas sempre com muito, com muito respeito ao nosso adversário, a gente vai fazer de tudo pra conquistar o bicampeonato da Libertadores. Claro que ainda está muito longe, com os pezinhos no chão, com muito trabalho, eu acho que essa competição é uma coisa que eu sonho dia e noite, sem deixar de trabalhar com muita fé, espero que no final possa dar tudo certo."

Mesmo sonhando com a conquista da Libertadores, Thiago Silva não deixa de lado o objetivo de manter o Flu na Série A para 2025: Estou muito feliz com o meu retorno, com esse momento que nós estamos atravessando agora. Na minha primeira entrevista eu falei que o meu maior título esse ano era tirar o Fluminense dessa situação delicada que estava no Campeonato Brasileiro. Obviamente, sem esquecer as copas que a gente estava disputando. Infelizmente, na Copa do Brasil fomos eliminados, mas temos a Libertadores. Eu acho que o ano tem tudo para terminar melhor do que está. A gente tem um grupo muito forte, muito qualificado, que com certeza a gente tem uma margem grande aí para que a gente possa terminar o ano bem, da maneira que o Fluminense merece, e onde o Fluminense merece estar."



O Fluminense, com Thiago Silva em ótima fase, volta a campo somente no dia 15 de setembro. O Tricolor enfrenta o Juventude pelo Campeonato Brasileiro, no Alfredo Jaconi.