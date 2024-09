Zagueiro Bastos atinge metas de renovação automática com o Botafogo

O zagueiro Bastos, do Botafogo, deve permanecer por pelo menos mais uma temporada no elenco do Glorioso. O contrato do jogador vai até 31 de dezembro desse ano, mas possui uma cláusula de renovação automática. As metas para essa renovação já foram atingidas pelo jogador, o que possibilita a renovação até o final de 2025.

Bastos foi contratado na reta final da temporada de 2023. O defensor chegou para compor elenco, mas hoje é titular absoluto do time treinador por Artur Jorge. Além disso, o zagueiro é um dos destaques das boas campanhas do Botafogo no Brasileirão e na Libertadores.

Em 2024, Bastos já fez 42 partidas com o Glorioso. Marcou quatro gols, três deles no Brasileiro e um no Campeonato Carioca. O atleta foi convocado para a seleção de Angola para partidas de qualificação da Copa Africana de Nações.

Desde 2021, o jogador não era convocado por ter se desentendido com a Federação Angolana de Futebol. Bastos teria pedido um tempo da seleção após questionar, internamente, a falta de organização da entidade.



Após a pausa para a Data Fifa, o Alvinegro retorna a campo no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O adversário é o Corinthians, às 21h, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo é o líder da competição, com 50 pontos conquistados.