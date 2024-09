Em boa fase, Vasco ganha ânimo para difícil sequência de jogos

Gol do zagueiro João Victor selou mais uma vitória do Vasco no Brasileirão - Foto: Matheus Lima/Vasco

Após vencer o Vitória, em Salvador, na noite do último domingo (01), o Vasco segue pontuando e se mantendo na parte superior da tabela do Brasileirão. Mesmo sem grande brilho e com placares curtos, o Gigante da Colina tem conseguido se aproximar do G6 da competição nacional. A equipe do treinador Rafael Paiva tem feito jogos de muita transpiração, que tem resultado em uma boa sequência.

O resultado de 1x0 no Barradão confirma a boa fase. São três vitórias consecutivas e oito jogos de invencibilidade, considerando Brasileirão e Copa do Brasil. A distância para o 7º colocado caiu de seis para cinco pontos e o ânimo do cruzmaltino permite sonhar com bons resultados para os difíceis jogos que virão pelo caminho.

Nas nove próximas rodadas, o Vasco enfrenta todos os times que estão no momento acima na tabela: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, São Paulo, Bahia, Botafogo e Fortaleza. Nesse período, o clube também enfrenta Cuiabá e Juventude.

Após a paralisação para a Data Fifa, o Vasco volta a entrar em campo em mais um jogo decisivo. O cruzmaltino encara o Athletico-PR, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida, em São Januário, vitória do Vasco por 2x1, de virada. O empate leva o clube para a semifinal do torneio.