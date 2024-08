Flu não passa pelo Grêmio em jogo de ida pela Libertadores

Deu Grêmio no jogo de ida contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Libertadores 2024. Foi de virada e com emoção até o fim que o time gaúcho venceu por 2 a 1. O duelo realizado na noite desta terça-feira, 13, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, teve Reinaldo como protagonista da vitória gremista. Com dois gols marcados em menos de cinco minutos pelo lateral-esquerdo, o Grêmio largou em vantagem no primeiro embate do mata-mata. Lima marcou o gol da equipe carioca.

O próximo duelo pelo jogo de volta da Libertadores será na terça, 20, no Estádio Maracanã, às 19h. Com a vitória, o Grêmio joga pelo empate para avançar para as quartas de final. Em caso de revés por um gol de diferença, a decisão irá para as penalidades máximas. O próximo compromisso do Tricolor é pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, no Estádio Alfredo Jaconi, às 16h, pela 23ª rodada.