Vasco segura empate com Atlético-GO no primeiro jogo das oitavas pela Copa do Brasil

Atlético-GO e Vasco ficaram no empate em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Emiliano abriu o placar no começo do primeiro tempo, e Vegetti empatou já na reta final. A decisão da vaga será no dia 6 de agosto, em São Januário. Quem vencer se classifica. Se houver novo empate, a disputa vai para as cobranças de pênalti.

Agenda



Antes de se reencontrarem na terça-feira, os dois times entram em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético-GO recebe o Botafogo no sábado. No mesmo dia, o Vasco também joga em casa contra o Bragantino.