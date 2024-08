Jogando em casa, Flamengo bate Palmeiras e avança bem na Copa do Brasil

Em jogo que abre as oitavas de final da Copa do Brasil, o Flamengo teve boa atuação coletiva e venceu o Palmeiras por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (31), no Maracanã. O artilheiro Pedro e Luiz Araújo marcaram os gols rubro-negros, ambos na segunda etapa.

Agora, o clube carioca poderá perder por até um gol de diferença que avança para as quartas da competição. Caso o Palmeiras vença por dois, a decisão vai para os pênaltis.



O jogo



O Flamengo começou a partida já levando perigo à meta do goleiro Weverton. Com menos de um minuto, Ayrton Lucas conduziu a bola até a intermediária e serviu Cebolinha. O atacante fez o corte no zagueiro e chutou na rede pelo lado de fora.

Enquanto o time rubro-negro trocava passes no campo ofensivo, o Palmeira estava bem postado na defesa. Aos seis minutos, Gerson limpou a jogada em frente à área e arriscou o chute. A bola passou por cima da meta alviverde. Pressão do Fla! Aos 14’, De La Cruz chutou forte dentro da área e a bola desviou no meio do caminho.



Em torno dos 20’, Cebolinha caiu no gramado com dores no músculo posterior da coxa direita e precisou ser substituído por Luiz Araújo. Com amplo domínio da posse de bola, o Fla seguia trocando passes buscando espaço para chegar na área adversária.



Aos 37’, Pulgar enfiou boa bola para Luiz Araújo na entrada da área. Ele bateu de canhota e a bola passou à direita de Weverton. Apesar do amplo domínio da posse de bola, 74% contra 26%, o Flamengo não conseguiu furar a retranca do Palmeiras. Com isso, as equipes foram para o intervalo sem mexer no placar.



Na volta para a segunda etapa, o Flamengo seguiu pressionando o Palmeiras. Aos seis minutos, Luiz Araújo desceu em velocidade e tocou para Pedro, que deixou passar para Arrascaeta bater no canto. Weverton pulou para fazer a defesa.



De tanto insistir, o Flamengo finalmente balançou as redes aos 11’ com o artilheiro do Brasil na temporada! Léo Pereira conseguiu interceptar a saída de bola adversária e deixou para Pulgar, que deu belo passe para Gerson. O coringa passou para Luiz Araújo, que cruzou rasteiro para Pedro só escorar e balançar as redes: 1 a 0.

E não demorou muito para o time da casa ampliar o marcador e deixar a Nação em êxtase no Maraca! Gustavo Gómez errou na saída de bola, Pedro aproveitou para conduzir pelo meio e tocou para De La Cruz, que abriu na esquerda para Luiz Araújo pegar de primeira, no cantinho, sem chance para o goleiro: 2 a 0.



Nos minutos finais, o Fla soube administrar o resultado e saiu de campo com um ótimo resultado.



Agenda da semana



O Mais Querido volta a campo no próximo sábado (31) para enfrentar o São Paulo, às 21h30, no Morumbis, pela 21ª rodada do Brasileirão.