Vasco e 777 Partners interrompem Arbitragem pelo prazo de 3 meses

A diretoria do Vasco, comandada pelo presidente Pedrinho, deu entrada no pedido de suspensão da ação na Justiça, em acordo com a 777 Partners. A medida é valida por 90 dias. A A-CAP, seguradora americana que assumiu o controle da 777, está alinhada com o cruzmaltino. As partes também pediram a suspensão da Arbitragem na câmara da FGV, pelo mesmo período.

A Arbitragem estava na fase de escolha dos três árbitros. O Vasco indicou a advogada Ana Tereza Basílio, enquanto os representantes dos americanos escolheram o advogado Maurício Almeida Prado. A FGV enviou lista com alguns nomes para a escolha consensual do terceiro árbitro, o que iria acontecer nos próximos dias, mas está suspenso agora por decisão das partes.

A suspensão também da Arbitragem atende à demanda da A-CAP e do Vasco, que estão buscando soluções a curto e médio prazo para a venda da SAF do clube para diminuir o prejuízo da seguradora americana. A 777 pedia US$ 120 milhões, além do complemento do contrato. O valor chegaria a cerca de R$ 1 bilhão.

A expectativa é que essa revenda aconteça em outros níveis, de acordo com a demanda do mercado. Uma negociação provavelmente mais barata para os interessados. A diretoria do Vasco tem alguns nomes de interessados, tanto do Brasil quanto do exterior, e entende que o movimento da ação contra a 777 foi positivo até a chegada do estágio atual.