Flamengo vence Vitória e mantém bom momento no Brasileirão

Na última rodada do primeiro turno do Brasileirão, o Flamengo lutou até o fim e derrotou o Vitória por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (24), no Barradão, em Salvador. Arrascaeta e Carlinhos, aos 44 minutos da segunda etapa, o Fla chegou aos 37 pontos e está a três do líder Botafogo, com um jogo a menos.

O jogo - O Flamengo começou a partida ficando mais com a posse de bola e marcando presença no campo ofensivo. Quando o Vitória tentava sair para o jogo, o time rubro-negro adiantava a marcação para pressionar a saída de bola dos donos da casa.

O início de partida era muito truncado, com nenhum lance de perigo real de gol. O Vitória adotava uma postura recuada, o que dificultava as jogadas de penetração do Fla. Até que aos 38’, o Mengão conseguiu furar a defesa adversária para abrir o placar. Gerson lançou para Arrascaeta pela esquerda, o uruguaio driblou o marcador, invadiu a área e soltou a bomba. A bola ainda desviou no zagueiro antes de entrar: 1 a 0. O Rubro-Negro carioca foi para o intervalo com a vitória parcial.



Na volta para a segunda etapa, o Flamengo chegou a ampliar com Fabrício Bruno, mas o árbitro marcou irregularidade na origem da jogada. Arrascaeta escorregou na cobrança de escanteio e deu dois toques na bola.



A partida ficou bem mais dinâmica no segundo tempo. Com o Vitória precisando atacar para buscar o empate, o Mais Querido tinha mais espaço para explorar os contra-ataques. Aos 29’, após contra-ataque, o Vitória chegou ao empate com Everaldo, que dominou dentro da área e bateu no canto: 1 a 1.



No lance seguinte, Gabigol conseguiu tirar do goleiro e bateu para o gol. Caio Vinícius fez o corte em cima da linha e salvou o Vitória. Aos 40’, Luiz Araújo recebeu aberto pela direita, cortou para o meio e arriscou o chute. A bola foi por cima da meta.

O Fla, mais uma vez, persistiu até o fim e foi premiado com o gol da vitória aos 44’. Gabigol deu um belo passe em profundidade para Carlinhos, que ganhou na velocidade da marcação e bateu na saída do goleiro para decretar o triunfo rubro-negro fora de casa! Vale destacar que esse foi o segundo gol de Carlinhos com a camisa vermelha e preta.



Flamengo



Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Carlinhos), De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Matheus Gonçalves) e Pedro (Gabi).

Técnico: Tite.

Vitória



Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Léo Naldi, Ricardo Ryller (Zé Hugo) e Willian Oliveira (Jean Mota); Matheuzinho, Osvaldo (Everaldo) e Alerrandro (Lawan).

Técnico: Thiago Carpini.