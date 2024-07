Niteroiense, auxiliar técnico do sub-8 do Fluminense, é bicampeão brasileiro de futsal

O auxiliar técnico niteroiense Felipe Polycarpo Sanches, de 27 anos, foi bicampeão da Taça Brasil com o time de Futsal sub-8 do Fluminense Football Club. A final foi disputada no último sábado (20), na Vila Olímpica Parahyba, em João Pessoa, na Paraíba. A equipe carioca venceu o Sport-PE por 5x2.

Felipe está no último período da graduação em Educação Física e iniciou o trabalho como auxiliar técnico em abril deste ano, no mesmo local onde já estagiava há dois anos.

"É muito gratificante poder fazer parte disso tudo. Particularmente, sempre foi um objetivo estar no meio do esporte de alto rendimento, num grande clube. Poder vivenciar isso com o Fluminense não tem preço", afirmou o auxiliar técnico do sub-8, que já havia sido campeão pela Taça Brasil, no ano de 2023 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, contra o mesmo time, o Sport-PE.



O time sub-8, que treina em Laranjeiras e no Magnatas Futebol de Salão, teve uma intensa preparação executada pela comissão técnica, composta pelo treinador Rodrigo Luiz; auxiliares técnicos Felipe Polycarpo e Alan Gomes; supervisores Rafael Souza e Luiz Braga; fisioterapeuta Rodrigo Moraes; treinador de goleiros Gustavo Galano e gerente de futsal Ivan Proença, que está a frente do departamento.

"Um dos nossos objetivos é ajudar os atletas a evoluírem, se desenvolverem e crescerem respeitando a idade de cada um e fazendo o que tem que ser feito para poder extrair o melhor deles dentro do jogo. Assim conseguiremos os resultados que queremos", disse Felipe Polycarpo.

A grande final aconteceu no último sábado (20), em João Pessoa (PB) | Foto: Divulgação

"Parabéns para todos os membros da comissão que participaram de mais uma conquista para o Fluminense assim como o gerente Ivan Proença com o seu ótimo trabalho frente ao departamento de futsal. Importante também ressaltar a colaboração dos pais dos atletas que lá estiveram na torcida pelo nosso sub-8", completou o profissional.



Os jogos aconteceram praticamente todos os dias da última semana, por ser uma competição de tiro curto (competição cuja duração é de apenas uma rodada).



"Foi necessária uma atenção maior na recuperação deles, principalmente nos atletas que tiveram maior minutagem", contou o auxiliar técnico, que chegou com a equipe na Paraíba no último dia 13, em preparação para a grande final que aconteceu no sábado (2o).