Jogadores do Vitória são agredidos por integrantes de torcida organizada

Dois jogadores do Esporte Clube Vitória foram agredidos, no último domingo (14), em Salvador, por integrantes de uma torcida organizada em um bar próximo ao Barradão, estádio do time. O grupo invadiu o estabelecimento e foi pra cima dos volantes Dudu e Rodrigo Andrade. Durante a briga, houve troca de socos e carros danificados.

Segundo relatos de uma empresária para TV Bahia, um dos jogadores conseguiu se esconder dos torcedores, enquanto o outro entrou em luta física com eles. Por fim, um homem, de carro, buscou os atletas.



Dudu entrou em campo no último dia 4 em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileirão, enquanto Rodrigo atuou pela última vez há 15 dias, em derrota que aconteceu na 13ª rodada. O Vitória atualmente é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, na 16° colocação com 15 pontos.

Em nota, o Vitória afirmou "repudiar qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz".

"O Esporte Clube Vitória é uma instituição democrática que reconhece sua responsabilidade social e repudia qualquer atitude que ultrapasse os limites do respeito, da segurança e da paz.



O incidente envolvendo os atletas Dudu e Rodrigo Andrade na noite deste domingo (14) será tratado internamente, em conjunto com a diretoria e demais envolvidos.

Ressaltamos que não consideramos a violência como resposta para qualquer situação. Por isso, buscaremos as melhores formas de resolução."